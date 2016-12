Drittligist Preußen Münster wird seinen Kader im Winter verändern.

Nachdem Jesse Weißenfels seinen Vertrag am Dienstag vorzeitig aufgelöst hat, steht jetzt der erste Neuzugang fest: Der 32-jährige Christian Müller unterschrieb am Freitag einen Kontrakt bis zum Saisonende. „Christian Müller ist ein erfahrener Profispieler, der in den vergangenen Jahren mit seiner guten Technik, seiner Spielübersicht und seinem Einsatz den jeweiligen Mannschaften, bei denen er gespielt hat, immer weiterhelfen konnte“, freut sich Münsters Trainer Benno Möhlmann auf die Neuverpflichtung, die Mitte November bereits bei der ersten Mannschaft mittrainierte und den Fußballlehrer überzeugen konnte: „Christian ist ein ballsicherer Flügelspieler, der von beiden Seiten dem Spiel Impulse geben kann.“

Sein Bundesliga-Debüt feierte Christian Müller mit 20 Jahren im September 2004. In dieser Zeit wurde das Nachwuchstalent auch in die U21-Nationalmannschaft eingeladen und absolvierte ein Pflichtspiel. Nach weiteren Stationen bei Energie Cottbus, TuS Koblenz und Arminia Bielefeld kommt der Flügelspieler auf insgesamt 17 Auftritte in der Bundesliga, 91 Einsätze in der 2. Bundesliga, 46 Partien in der 3. Liga und auf 63 Regionalliga-Begegnungen.

Mit seinem Erfahrungsschatz soll Müller den Preußen in der Rückrunde helfen, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern: „Wir haben ihn für das kommende halbe Jahr verpflichtet, damit er uns in dieser Zeit voranbringt. Ich glaube, dass ihm eine kurze Eingewöhnungszeit reichen wird und er direkt zu seiner Leistung findet“, wird Möhlmann den Neuzugang am 3. Januar zum Trainingsauftakt begrüßen.