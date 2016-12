Ex-Profi Stefan Lorenz gibt beim Bezirksligisten VfB Frohnhausen sofort Gas. Der neue Teammanager der Essener hat seinen Wunschspieler verpflichtet.

In der Rückrunde wird Wale Afees Arogundade Wale Arogundade» zum Profil an der Raumerstraße stürmen. Der 30-jährige Offensivspieler kommt in der Winterpause vom Westfalenligisten SV Zweckel, für den er in der Hinrunde auf neun Einsätze in der Meisterschaft kam und einen Treffer erzielte.

Arogundade, der sieben U17-Länderspiele für sein Heimatland Nigeria in der Vita stehen hat, arbeitete mit Lorenz bei TuS Essen-West 81 zusammen. Dort gelang dem Duo der Aufstieg in die Landesliga. In der vergangenen Landesliga-Spielzeit erzielte der pfeilschnelle Stürmer elf Tore und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass den Westlern souverän der Klassenerhalt gelang. Lorenz, der an der Keplerstraße noch als Trainer tätig war, ist von den Qualitäten seines Schützlings überzeugt: "Ich kenne Wale sehr gut. Er war mein absoluter Wunschspieler, weil er sowohl sportlich als auch menschlich sehr viel mitbringt. Er wird unsere Mannschaft im Aufstiegskampf mit Sicherheit bereichern."

Weitere Wintertransfers nicht ausgeschlossen

Arogundade ist nach Christopher Bartsch (TuS Essen-West 81) und Ümit Özdemir (TuRa 86) der zweite Winterneuzugang des Teams von Trainer Issam Said. Weitere Transfers sind nicht ausgeschlossen. Lorenz: "Wir halten die Augen und Ohren weiter offen. Fakt ist aber auch, dass es im Winter nicht so einfach ist Spieler zu verpflichten. Glücklicherweise konnten wir uns mit dem SV Zweckel über den Wechsel von Wale Afees Arogundade einigen."