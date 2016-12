Bei Standardsituationen halten die Fans der SG Wattenscheid 09 regelmäßig hoffnungsfroh den Atem an, der Grund dafür ist Manuel Glowacz. Seine Freistöße sind bei der Konkurrenz gefürchtet:

In dieser Saison sind sie schon fünfmal direkt eingeschlagen. Neun Treffer hat Glowacz erzielt, sechs hat er vorbereitet. In der vergangenen Saison war der 29-Jährige gar an 27 Treffern beteiligt und auch hier war der Freistoß seine effektivste Waffe. „Das gehört wohl zu meinen Stärken“, sagt Glowacz bescheiden.

Der Außenbahnspieler war schon immer einer für die Standardsituationen, seinen feinen Fuß hat er freilich nicht über Nacht bekommen, in der Jugend hat er ständig Sonderschichten geschoben. Obwohl dem jungen Vater mittlerweile eigentlich dazu die Zeit fehlt, will sich Glowacz auch heute noch nach dem Training immer ein paar Bälle zurechtlegen. Da muss ihn dann schon Trainer Farat Toku bremsen: „Der Trainer sagt: Heb dir die guten Schüsse fürs Spiel auf. Das klappt ganz gut.“

Trainer Toku spielt wichtige Rolle

Zu Toku hat Glowacz ein besonderes Verhältnis: „Er spielt für mich hier eine wichtige Rolle. Ich fühle mich wohl mit ihm als Trainer. Er weiß, was ich kann. Farat Toku hat mich damals auch überzeugt, nach Wattenscheid zu wechseln. Wegen ihm habe ich verlängert. Meinen Verbleib habe ich damals von ihm abhängig gemacht.“

Sicher liegt Glowacz auch der Verein am Herzen, seit zweieinhalb Jahren kickt der gebürtige Kölner im Bochumer Westen. „Für mich ist es eine durchweg positive Zeit. Bevor ich kam, hatte ich schon mit dem Gedanken gespielt, ganz mit dem Fußball aufzuhören. Hier habe ich den Spaß am Spiel wiedergefunden“, berichtet Glowacz, der 2015 aus Siegen kam. In Wattenscheid erlebt er nun schon seine zweite sportlich gute Saison, zwischendurch gekrönt vom Westfalenpokal-Sieg und dem DFB-Pokal-Spiel gegen Heidenheim.

Für den Rest der Saison ist er zuversichtlich, dass es positiv weitergeht: „Wir haben ein spielstarkes Team, das gut zusammenpasst. In der Rückrunde wollen wir mindestens ebenso viele Punkte holen. Für den Erfolg betreiben wir jeden Tag einen großen Aufwand.“ Glowacz sogar einen besonders großen, denn er lebt immer noch in Köln, nimmt die tägliche Fahrt in Kauf: „Ich mache das gerne, wir sind hier eine tolle Einheit mit starken Charakteren. Sonst würde ich das auch nicht machen.“

In der vergangenen Saison konnte Glowacz noch in einer Fahrgemeinschaft mit Koray Kacinoglu und Christopher Braun kommen, beide sind mittlerweile weg. Dafür stellt der Verein ihm für die Anfahrt ein Auto zur Verfügung. „Ich fühle mich hier wohl, der ganze Verein ist familiär geführt“, sagt Glowacz, der sich vorstellen kann länger für die SG 09 zu spielen, der aber auch an die berufliche Zukunft denken muss. Bis 2018 brauchen sich die Fans keine Gedanken machen, so lange läuft der Vertrag.

Tochter Sophia steht im Mittelpunkt

Trotzdem muss Glowacz an die Zeit nach dem Fußball denken. Bei verschiedenen Unternehmen hat er schon reingeschnuppert, in der Fußballschule seines Vaters Jürgen – einst Bundesliga-Spieler beim 1. FC Köln – hat er erste Erfahrungen gemacht. „Aber so lange ich es noch auf diesem Niveau kann, will ich mich auf den Fußball konzentrieren und es einfach genießen“, sagt Manuel Glowacz: „Und ansonsten will ich möglichst viel Zeit mit meiner Tochter Sophia verbringen, ich will sie aufwachsen sehen.“