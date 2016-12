Das ging schnell: Schon am Donnerstag konnte der Fußball-Bezirksligist Blau-Weiß Mintard einen Nachfolger für Trainer Fabian Holzmann präsentieren. Neuer Coach ab der Rückrunde wird Ulf Ripke.

Der B-Lizenz-Inhaber ist bei den Blau-Weißen kein Unbekanner, war er doch zwei Jahre lang Co-Trainer unter Marco Guglielmi. Anschließend wollte er aber selbst Cheftrainer werden und wechselte zur Essener SG 99/06. In der laufenden Saison trainierte er bis zum Oktober den Mintarder Bezirksliga-Konkurrenten und aktuellen Tabellenführer SV Burgaltendorf. „Diese Lösung war einfach naheliegend. Ulf kennt einen Großteil der Mannschaft nach“, sagt der sportliche Leiter Roland Henrichs.

Bereits am Donnerstagabend treffen sich Mannschaft und Trainer zum ersten Mal. Auch in der Halle wird Ripke dabei sein, federführend wird aber Co-Trainer Thomas Bertzki für die Blau-Weiß-Auswahl verantwortlich sein.