Der 1. FC Köln hat Patrick Helmes zum Cheftrainer der U21 befördert.

Der 32-Jährige, der bisher Co-Trainer des Teams in der Regionalliga West gewesen war, übernimmt die Nachfolge von Stefan Emmerling, der zum Drittligisten SC Paderborn gewechselt ist.

FC-Sportdirektor Jörg Jakobs sagt: „Patrick kennt das Team, den Klub sowie die Liga und er verfügt über große Erfahrung. Wir trauen ihm zu, gemeinsam mit der Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.“ Über die Besetzung der Co-Trainer-Position wird rechtzeitig zum Trainingsauftakt am 9. Januar entschieden.

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Klubs und freue mich auf die Aufgabe“, sagt Patrick Helmes. „Wir werden hart dafür arbeiten, eine erfolgreiche restliche Runde zu spielen.“

Als Spieler hat Helmes 103 Pflichtspiele für den 1. FC Köln in der Regionalliga, der 2. Bundesliga und der Bundesliga bestritten und dabei 51 Tore erzielt. Nach der Saison 2013/14, in der er mit 12 Toren maßgeblich zum Aufstieg des FC in die Bundesliga beigetragen hatte, musste der 13-malige Nationalspieler seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Anschließend wechselte er in den Trainerstab der U21. Das Team steht nach 20 Spielen auf Platz 12 der Regionalliga West.