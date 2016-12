Bayer Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler holte Roger Schmidt höchstpersönlich von der Pressekonferenz ab, wünschte seinem Trainer ein frohes Fest und einen guten Übergang ins neue Jahr.

Mit den besten Wünschen für 2017 verabschiedete Völler nach dem 1:1 (1:1) im rheinischen Bundesliga-Derby beim 1. FC Köln den umstrittenen Coach schließlich in den Weihnachtsurlaub.

Die nach zuletzt drei äußerst schwachen Vorstellungen engagierte und recht gute Leistung der Werkself bei den Geißböcken, die auf dem siebten Platz unangefochten die neue Nummer eins am Rhein sind und zudem ungeschlagen vor eigenem Publikum die Hinrunde beenden werden, hat Schmidt vorerst den Job gerettet. Auch wenn die Verantwortlichen das erneut vehement abstritten.

"Wir haben und hatten keine Trainerdiskussion", versicherte Bayer-Boss Michael Schade und Völler ergänzte: "Wir sind mit Roger Schmidt Dritter und Vierter geworden und sind in der Champions League souverän weitergekommen. Es gibt keine Diskussionen um ihn."

Schmidt selbst zeigte sich trotz der durchwachsenen Hinserie und neun Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Platz kämpferisch. "Wir wollen nach einer guten Vorbereitung angreifen und das Feld von hinten aufrollen, wie es uns auch in der vergangenen Saison schon einmal gelungen ist", sagte der 49-Jährige, der im neuen Jahr auch auf die Rückkehr lange verletzter Leistungsträger setzt: "Ich hoffe, dass uns nach der Winterpause einige Spieler wie Karim Bellarabi und unser Kapitän und Stabilisator Lars Bender wieder zur Verfügung stehen."

Ähnliches hofft auch Kölns Trainer Peter Stöger, der sich nicht nur über das Traumtor von Anthony Modeste nach dessen langer Durststrecke von 400 Minuten zum 1:0 (21.) freuen konnte. "Mit 25 Punkten zu Weihnachten ist das eine tolle Geschichte für uns", sagte der Österreicher.

Und auch Sportchef Jörg Schmadtke schlug trotz des fünften sieglosen Spiels der Kölner in Folge in dieselbe Kerbe: "Die Nörgelei ist völlig fehl am Platz. Die Jungens machen das fantastisch. 25 Punkte nach 16 Spieltagen und Platz sieben sind großartig. Wer etwas anderes behauptet, hat keine Ahnung."

Schmadtke hatte bereits vor dem Anpfiff eine Bescherung für die FC-Fans parat gehabt. Denn die Geißböcke gaben bekannt, dass Christian Clemens vom FSV Mainz zur Rückrunde zurück nach Köln kommt. Der Mittelfeldspieler, der den bis Sommer ausfallenden Marcel Risse (Kreuzbandriss) ersetzen soll, erhält einen Vertrag bis 2021. Der kicker berichtete von einer Ablösesumme von 2,75 Millionen Euro.

"Es kann sein, dass sich bei uns in der Winterpause noch etwas tut. Möglicherweise kommt noch der ein oder andere, vielleicht geben wir auch den ein oder anderen noch ab. Wir müssen aufpassen, dass unser Kader nicht zu aufgebläht ist, wenn einige Verletzte zurückkommen", sagte Schmadtke. Als Abgänge sollen bereits Mergim Mavraj (Hamburger SV) und Filip Mladenovic (Standard Lüttich) feststehen.