Der TuS Heven belegt zur Winterpause den zehnten Rang der Bezirksliga 10 Westfalen. Trainer Carsten Blankenagel will mit seiner Mannschaft nochmal die Top-5 angreifen.

Herr Blankenagel, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus ?

Da sind schon gemischte Gefühle dabei. Wir haben vor der Saison 20 neue Spieler holen müssen. Daher sind wir die einzige Mannschaft mit einem absoluten Neuaufbau. Wenn man das im Hinterkopf hat, liegen wir voll im Soll. Nichtsdestotrotz waren wir auch öfters mal dran in die Top vorzudrängen. Die entscheidenden Spiele haben wir dann jedoch stets verloren. In diesen Partien hat uns oft das Tempo gefehlt und wir mussten das ein oder andere Mal in Unterzahl agieren. Uns fehlt so ein bisschen die Beständigkeit und Disziplin. Besonders dann, wenn wir in Rückstand geraten, stehen wir in der Defensive zu unsolide.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Drei Neuzugänge sind schon fix. Das sind Kevin Wirges, Shemsedin Shala und Adrian Niemiec. Mit einem weiteren Spieler sind wir noch in Verhandlungen, da liegt es jetzt an den beiden Vereinen. Eine Einigung bezüglich der Ablösesumme zu erzielen, ist im Winter immer etwas schwieriger. Den ein oder anderen Abgang wird es allerdings sicherlich auch noch geben.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir müssen natürlich unsere Fehler abstellen. In erster Linie bedeutet das für uns, dass wir disziplinierter, sowohl im Spielverhalten als auch gegenüber dem Schiedsrichter, auftreten müssen. Wir haben eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft und ich denke, dass es möglich ist noch ein paar Punkte mehr als in der Hinrunde zu holen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Am 04. Januar wird es bei uns schon wieder losgehen, aber ein Trainingslager wird es definitiv nicht geben.