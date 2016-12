Sommer 2016. Malcom Cacutalua und Jan Simunek hatten den VfL Bochum verlassen. Patrick Fabian stand aufgrund seines Kreuzbandrisses für die Hinrunde nicht zur Verfügung.

Wen wunderte es da, dass sich Christian Hochstätter in der Sommerpause ernsthafte Gedanken über die Besetzung einer neuen Innenverteidigung machte. Schließlich standen mit Gül, Bastians und als Notlösung Dominik Wydra eigentlich nur drei Innenverteidiger zur Verfügung. Hochstätter allerdings dachte laut über eine andere Möglichkeit nach: „Tim Hoogland kann auch Innenverteidiger spielen.“

Was zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als ein Gedankenspiel war, wurde schnell Realität. Hoogland: „Als ich in der Vorbereitung hinten drin spielte, dachte ich, das sei eine Übergangslösung. Aber dann bin ich irgendwie dort kleben geblieben.“ Schon ein Kuriosum. Denn bevor der 31-Jährige Routinier vor zehn Jahren ins Mittelfeld wechselte, war er „Manndecker“. Hoogland: „Ich bin in der Jugend des FC Schalke 04 auf dieser Position ausgebildet worden.“

Und so wunderte es nicht, dass nach Anlaufproblemen Hoogland neben Felix Bastians als feste Größe im Abwehrzentrum gilt. In der Hinrunde spielte er den Part an der Seite von Bastians, Pawel Davidowicz und Gökhan Gül, weil immer wieder in der Abwehr Ausfälle zu kompensieren waren. Hoogland: „Auch ich war von Verletzungen nicht verschont. Nach muskulären Problemen hat mich mein Sohn Rio mit einer Virusinfektion angesteckt. Da habe ich dann auch fünf Spiele gefehlt, weil in diese Zeit ausgerechnet auch noch eine englische Woche fiel.“

Der gebürtige Marler liebt es privat ruhig. Statt einer Reise in den Süden verbringen die Hooglands die Tage bis zum Trainingsstart am 2. Januar daheim. „Wir müssen nicht immer weg.“

Wesentlich unruhiger ging es bei Hoogland in der Hinrunde zu. Nach der ärgerlichen 0:1-Auswärtspleite auf der Bielefelder Alm platzte ihm nach dem Spiel in der Mix-Zone öffentlich der Kragen. Seine Worte: „Einige in unserem Team sollten sich fragen, ob sie beim VfL richtig sind und ob sie überhaupt in der zweiten Liga richtig sind“, schlugen im Kader wie ein Blitz ein. Doch mit etwas Abstand macht der Innenverteidiger seine Beweggründe deutlich: „Ich wollte wach rütteln und auf die angespannte Situation, in der wir uns zu diesem Zeitpunkt befanden, hinweisen. Das war mir schon sehr wichtig.“ Und dann fügt er weiter aus: „Fußballerisch gehören wir in der zweiten Liga zu den besten Mannschaften. Da sind wir vielen Teams überlegen. Aber genau so klar ist es, dass dieser Umstand in der zweiten Liga oft zweitrangig ist. Hier gilt es in erster Linie, Kampf- und Einsatzwillen zu zeigen.“

Offensichtlich hatte Hoogland Zweifel daran, dass dies immer der Fall war: „Das habe ich manchmal schmerzlich vermisst. Und deshalb habe ich so deutliche Worte gefunden. Es waren natürlich nach dem Spielende auch viele Emotionen dabei. Aber am Tag danach haben wir das in der Kabine noch einmal aufgearbeitet. Und damit ist es jetzt auch erledigt.“