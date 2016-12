Blau-Weiß Mintard hat sich am Dienstagabend von seinem bisherigen Übungsleiter Fabian Holzmann getrennt.

Obwohl die Mintarder in der Bezirksliga Gruppe 6 auf einem guten zweiten Tabellenplatz - drei Punkte Abstand auf Tabellenführer SV Burgaltendorf -überwintern, trennte sich der Klub von Holzmann. Roland Henrichs, Sportlicher Leiter der Mülheimer, bestätigte gegenüber RS die Holzmann-Trennung. Als Nachfolger wird bereits Olaf Rehmann (ehemals TuS Helene) gehandelt. "Das ist nicht wahr. Ich werde kein Trainer in Mintard", dementiert Rehmann. Ein anderer heißer Kandidat soll Ulf Ripke, der bis zuletzt für den SV Burgaltendorf arbeitete und schon in der Vergangenheit in Mintard tätig war. RS sprach mit Roland Henrichs.

Roland Henrichs, warum erfolgte die Trennung von Fabian Holzmann?

Beide Seiten haben entschieden, dass das der beste Schritt ist. Wir gehen friedlich auseinander. Es sollte einfach nicht mehr sein. Am Montag haben wir dann gemeinsam die Entscheidung getroffen. In den letzten Wochen hat man bei der Mannschaft leistungs- und stimmungstechnisch eine negative Wandlung erkennen können. Jetzt wollen wir mit einem neuen Mann an der Seitenlinie neue Reize setzen.

Kehrt Ulf Ripke zurück?

(lacht) Dazu werde ich gar nichts sagen. Wir haben einige Gespräche geführt und wollen bis Weihnachten einen Nachfolger präsentieren.

Drei Punkte beträgt der Abstand auf Platz eins. Wie lautet das Ziel für den neuen Trainer?

Wir wollen die da oben ärgern. Ein Aufstieg ist bei uns aber keineswegs Pflicht. Das haben sich andere Vereine auf die Fahnen geschrieben. Wir wehren uns nicht gegen den Aufstieg. Aber wenn wir am Ende unter die ersten fünf kommen, dann sind wir auch zufrieden.