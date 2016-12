Stammtorhüter Michael Rensing bleibt der Düsseldorfer Fortuna erhalten.

Der 32-Jährige hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert, damit hat sein neues Arbeitspapier eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2019.

Michael Rensing ist zur Saison 2013/14 zur Fortuna gewechselt. Im Verlauf seiner bisherigen Zeit bei den Rot-Weißen stand er in 83 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. In dieser Saison kassierte er in der 2. Bundesliga weniger als einen Gegentreffer pro Partie und hielt in acht von 17 Hinrunden-Begegnungen seinen Kasten sauber.

Michael Rensing: „Ich freue mich sehr, dass ich auch in Zukunft für die Fortuna das Tor hüten werde. Da ich nun bereits in meiner vierten Saison das F95-Trikot trage und mich einfach sehr wohl fühle, war es mein Wunsch, hier zu bleiben.“

Friedhelm Funkel, Cheftrainer: „Michael Rensing gehört für mich zu den besten Torhütern in der 2. Bundesliga. Er ist für unser junges Team ein fantastischer Rückhalt, der mit seiner ganzen Erfahrung eine Menge Ruhe ausstrahlt. Auch in dieser Saison haben wir uns wieder auf ihn und seine konstanten Leistungen verlassen können. Daher ist es nur logisch, dass unser Bestreben groß war, den Vertrag mit Michael Rensing zu verlängern.“