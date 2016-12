Die Entscheidung ist gefallen: Borussia Mönchengladbach und Trainer Andre Schubert gehen getrennte Wege.

„Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl. „André hat uns in der vergangenen Saison großartig geholfen, als er die Mannschaft vom letzten Tabellenplatz auf Platz vier und über die Playoffs zu Beginn dieser Saison bis in die Champions League geführt hat. Aus unterschiedlichen Gründen ist die Entwicklung ins Stocken geraten. Mit Blick auf die reizvollen Aufgaben in der Rückrunde haben wir uns entschieden, mit einem anderen Trainer einen Neustart zu machen.“

„Nach einvernehmlichen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Impuls von außen die richtige Maßnahme sein könnte, um den Club, der immer wichtiger und größer sein wird als der Einzelne, wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Ich bedanke mich für eine großartige Zeit mit tollen Menschen“, so André Schubert. Schubert kam im Juli 2015 zu Borussia und übernahm zunächst die U23 in der Regionalliga. Im September 2015 wurde er Nachfolger des zurückgetretenen Lucien Favre als Cheftrainer bei den Profis. „Wir danken André für seine Arbeit bei uns und wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben viel Erfolg und alles Gute“, so Max Eberl.

Über die Nachfolge im Amt des Cheftrainers wird Borussia zu gegebener Zeit informieren.