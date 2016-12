Der VfL Repelen verabschiedet sich auf Rang 13 in die Winterpause. In der Rückrunde geht es für die Moerser um den Klassenerhalt in der Landesliga Niederrhein 2.

Sascha Weyen, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Unser Ziel für diese Saison ist es über dem Strich zu stehen. Bisher liegen wir voll auf Kurs, obwohl wir rückblickend schon drei bis vier Punkte zu wenig geholt haben. Außerdem wünsche ich mir, dass wir gegen die "kleineren" Teams der Liga mehr Punkte holen werden

Sascha Weyen (VFL Repelen) Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Baran Özcan Baran Öczan» zum Profil, der bis zum Sommer noch beim SV Sonsbeck gespielt hat und zuletzt vereinslos war, wird sich uns anschließen. Leider wird Florian Ortstadt Florian Ortstadt» zum Profil eine Pause einlegen. Wie es da weitergeht, muss man sehen. Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wie vorher schon erwähnt, wollen wir am Ende der Spielzeit über dem Strich stehen. Außerdem wünsche ich mir, dass wir gegen die "kleineren" Teams der Liga mehr Punkte holen. Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Ein Trainingslager wird es bei uns nicht geben. Wir starten mit der Vorbereitung am 17. Januar.

