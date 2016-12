Ein Kommentar zur Hinrunde des FC Schalke.

Fünf Bundesliga-Pleiten zum Saisonstart, fünf sieglose Pflichtspiele in Folge zum Ende des Jahres, und zwischendurch eine imponierende Serie von ungeschlagenen Spielen: Was soll man von dieser Schalker Halbserie halten? Die Tabelle gibt Auskunft: Schalke ist im königsgrauen Mittelmaß versunken. Und mit der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV nimmt Schalke auch noch einen negativen Trend mit in die Winterpause. Das ist gefährlich, weil damit auch die Stimmung in den kommenden Wochen im Eimer ist.

Es gibt gute Gründe wie zum Beispiel die lange Verletztenliste und unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen, die das Abfallen zum Ende der Serie erklären klassen. Aber die Niederlage beim Abstiegskandidaten HSV war verdient. Noch ist Ruhe auf Schalke, aber klar ist auch: Im neuen Jahr werden Trainer Weinzierl und Manager Heidel mit ihrer Mannschaft mehr liefern müssen. Deutlich mehr.