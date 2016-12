Für den ETB Schwarz-Weiß fällt am 8. Januar 2017 der sportliche Startschuss ins neue Jahr.

An diesem Tag bestreitet die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld die Qualifikationsrunde für die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball, ab 15 Uhr geht es in der Sporthalle Bergeborbeck los. Am 18. Januar steigt dann um 19 Uhr am heimischen Uhlenkrug das Derby gegen den Stadtrivalen Rot-Weiss Essen!

Die Vorbereitungszeit endet für die Mannschaft um ETB-Kapitän Sebastian Michalsky am 25. Februar, wenn am Uhlenkrug das Nachholspiel gegen den TSV Meerbusch ausgetragen werden soll.

Alle Termine in der Übersicht

08.01.2017 Sporthalle Bergeborbeck Quali Hallenmeisterschaft

18.01.2017 19:00 Test gegen RW Essen

22.01.2017 15:00 Test gegen FC Brünninghausen

31.01.2017 19:30 Test gegen SC Velbert

04.02.2017 Test gegen SpVg Schonnebeck Wintercup Burgaltendorf

11.02.2017 Test gegen Tus Essen West 81 Wintercup Burgaltendorf

16.02.2017 19:30 Test gegen Duisburger SV 1900

19.02.2017 15:00 Test gegen Union Nettetal