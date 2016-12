Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss auch im letzten Spiel des Jahres beim Hamburger SV personell improvisieren.

"Es kommt keiner zurück", sagte Trainer Markus Weinzierl am Montag. Naldo ist weiterhin gesperrt, Matija Nastasic verletzt. Damit fallen am Dienstag (20.00 Uhr/Sky) erneut zwei etatmäßige Innenverteidiger aus.

In der Offensive stehen Breel Embolo, Klaas-Jan Huntelaar, Franco Di Santo und Eric Maxim Choupo-Moting abermals nicht zur Verfügung. Zudem ist der Einsatz von Fabian Reese fraglich: Der 19 Jahre alte Offensivmann hatte am Samstag beim 1:1 gegen den SC Freiburg einen Schlag auf die Wade bekommen. "Wir werden noch entscheiden, wer am Dienstag als Sturmspitze beginnt", kündigte Weinzierl an. Denkbar ist, dass Donis Avdijaj diese Rolle übernimmt.

Beim HSV kehrt Ex-Kapitän Johan Djourou in die Innenverteidigung des Bundesliga-Vorletzten zurück. Der Schweizer durfte am Montag im Abschlusstraining am Volkspark in der vermeintlichen Startelf für Emir Spahic mitspielen. Nicht mit dabei ist der gesperrte Lewis Holtby. "Gegen Schalke wollen wir die fittesten Spieler auf den Platz bringen", kündigte Trainer Markus Gisdol an.

So spielen der Hamburger SV und Schalke 04

HSV: Mathenia - Sakai, Djourou, Jung, Douglas Santos - Ekdal, Ostrzolek - N. Müller, Waldschmidt, Kostic - Gregoritsch. Trainer: Gisdol

Schalke: Fährmann - Höwedes, Geis, Kehrer - Schöpf, Goretzka, Bentaleb, Kolasinac - Meyer, Baba - Konoplyanka. Trainer: Weinzierl

Schiedsrichter: Dr. Drees (Münster-Sarmsheim)