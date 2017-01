Mit 40 Punkten steht TuS Erndtebrück, Tabellenführer der Oberliga Westfalen, einsam an der Tabellenspitze. Coach Florian Schnorrenberg ist glücklich über den Saisonverlauf.

Florian Schnorrenberg, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Ich denke, vor allem die sieben Siege vor der Winterpause waren sehr wichtig. Meine Mannschaft hat eine einzigartige Leistung vollbracht und mit 40 Punkten eine hervorragende Serie gespielt. Wir hatten ein straffes Programm und haben unter der Woche immer wieder hart an unseren Zielen gearbeitet. Alle können sehr zufrieden sein.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir halten natürlich immer die Augen auf, haben aber überhaupt keinen Druck. Die Mannschaft ist super eingespielt, da gibt es wenig Gründe etwas zu verändern. Die Jungs waren sehr erfolgreich, daher vertraue ich ihnen vollkommen und setze weiter auf sie.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wissen, welche Problematik in Erndtebrück auf uns zukommen kann. Wir kämpfen Jahr für Jahr mit dem Schnee. Da sind wir gleich bei der ersten Hoffnung für die Rückrunde. Ich vertraue aber auf unsere hervorragenden Kollegen und Kolleginnen, die das Problem immer super in den Griff bekommen und mit anpacken. Fußballerisch wollen wir unsere Leistung natürlich bestätigen und an die starke Hinrunde anknüpfen.

Wann beginnt die Vorbereitung und wird es ein Trainingslager geben?

Am 7. Januar werden wir in die Vorbereitung auf die Rückrunde starten. Die Jungs sollen jetzt erst einmal die Füße hochlegen - das haben sie sich redlich verdient. Ein Trainingslager werden wir nicht veranstalten. Dafür reichen die finanziellen Mittel nicht aus.