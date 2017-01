Der SV Wanne liegt zur Winterpause im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Westfalen 10. Trainer Franko Pepe möchte den Abstand nach oben weiter verringern.

Herr Pepe, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Durchaus zufriedenstellend. Nach unseren Ergebnisschwierigkeiten zu Beginn, haben wir dann auch mal endlich ordentliche Ergebnisse eingefahren. Besser geht es natürlich immer, aber wir sind auch so nicht unzufrieden.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Yassine Khmiri wechselt von Vorwärts Kornharpen zu uns und wird unsere Offensive verstärken. Tim Franken und Noel Galoska werden uns hingegen verlassen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir erhoffen uns, dass wir da anknüpfen können, wo wir aufgehört haben. Wir möchten den Anstand nach ganz oben möglichst weiter verringern und in unseren Ergebnissen konstanter werden.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Nein, ein Trainingslager gibt es bei uns nicht. Wir starten in die Vorbereitung mit unserem Hallenturnier am 07.01. Mit den Jungs, die nicht in der Halle spielen, werde wir parallel mit einigen Ausdauereinheiten anfangen.