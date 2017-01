Der VfB Lünen liegt zur Winterpause einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz. Trainer Steven Koch will in der Rückrunde jedoch nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Herr Koch, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir haben stark angefangen und dann noch stärker nachgelassen. Defensiv drückt bei uns ganz klar der Schuh. Wir kassieren einfach zu viele Gegentreffer.

Wird es in der Winterpause personelle Veränderungen geben?

Ja , zum aktuellen Zeitpunkt kann ich allerdings noch keine Namen nennen. Wir befinden uns in Gesprächen und bei drei Spielern sieht es auch ganz gut aus. Darunter ist ein Spieler für jeden Mannschaftsteil. Einen sicheren Abgang gibt es allerdings auch schon. Oliver Szewczyk wird den Verein verlassen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Ich wünsche mir, dass wir genügend Punkte holen um den Abstieg zu vermeiden. Wir wollen, wenn es nur irgendwie möglich ist, nicht einmal auf einem Abstiegsrang stehen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Am 10. Januar geht es für uns in die Halle und darauf die Woche legen wir richtig los. Wir haben zwar die Wochenenden vollgepackt, bleiben jedoch zu Hause. Also quasi ein Trainingslager auf heimischem Platz.