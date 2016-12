Borussia Dortmund soll nach Medienberichten Bayern München im Werben um Julian Brandt Konkurrenz machen. Es gibt offenbar eine Ausstiegsklausel.

Borussia Dortmund hat offenbar seine Fühler nach Nationalspieler Julian Brandt von Bayer Leverkusen ausgestreckt.

Die Bild berichtet von einem großen Interesse der Dortmunder am 20 Jahre alten Offensivspieler. Dieser hat bei Bayer Leverkusen angeblich eine Klausel in seinem noch bis 2019 gültigen Vertrag, dass er den Klub im Sommer 2018 für 20 Millionen Euro verlassen kann. Auch bei Bayern München wurde Brandt zuletzt immer gehandelt.

Brandt hat bereits 17 Tore in 81 Bundesliga-Spielen erzielt und lief in vier Partien für die deutsche A-Nationalmannschaft auf. Im Sommer holte er mit der Olympia-Auswahl in Rio die Silbermedaille.

Bayer-Sportchef Rudi Völler dementierte kürzlich einen vorzeitigen Wechsel des 20-Jährigen: "Das ist kein Thema, dass wir ihn abgeben. Im Übrigen kann er auch gar nicht aus seinem Vertrag heraus." Laut dem Bild-Bericht ist das jedoch spätestens 2018 möglich.