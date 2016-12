22 Punkte hat der VfL Bochum in der Zweitliga-Hinrunde gesammelt - vor einem Jahr waren es 24, als es kaum Ausfälle gab. Ein Kommentar.

Der VfL Bochum ist, angesichts der zahlreichen Ausfälle, mit 22 Punkten nach der Hinrunde im Soll. 24 waren es in der Vorsaison, als es kaum Ausfälle gab. Es ist müßig zu diskutieren, ob im Nachklapp nicht eher diese 24 Punkte zu wenig waren für die Leistungsstärke des VfL vor einem Jahr.

Gegen München und St. Pauli jedenfalls hat der VfL gezeigt, wie es in der 2. Liga geht. Mit Kampf, mit Willen, mit Leidenschaft. Spielerisch blieb zuletzt zwar vieles auf der Strecke. Das hat viel, aber nicht nur etwas mit der sich ständig ändernden Startelf aufgrund der Verletzungsproblematik zu tun. Man nahm dies auch in Kauf zugunsten der Stabilität, der Kompaktheit und des Erfolges. Auch wenn das so öffentlich niemand unterschreiben würde, schon gar nicht Gertjan Verbeek, der ja bekanntlich für die höhere Kunst des Fußballs einsteht.

Die könnte es mehr zu sehen geben, wenn fast alle Stammkräfte wieder bei Kräften sein sollten im kommenden Jahr. Aber auch dann gilt in dieser trotz Stuttgart (0:3 in Würzburg!), trotz Hannover (0:0 gegen Sandhausen!) recht ausgeglichenen, ja unberechenbaren Liga: Der Wille gewinnt Spiele. Den Rest gibt’s zum Verwöhnen.