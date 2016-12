Der SV Straelen überwintert als Tabellenführer der Landesliga Niederrhein 2. Trainer Stephan Houben zieht ein positives Fazit nach der Hinrunde.

Stephan Houben, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir können, müssen und sind auch absolut zufrieden mit dem Verlauf der Hinrunde. Wir haben 46 Punkte aus 19 Spielen geholt. Wenn man das mal umdreht, dann haben wir nur elf Punkte liegen lassen. Das finde ich eine sehr gute Quote. Daher bin ich sehr zufrieden.

Ich bin nicht der Typ, der so früh in der Saison irgendwelche Ziele ausgibt Stephan Houben (SV Straelen)

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Wenn, dann werden wir uns in der Breite verstärken. Der Spieler muss aber auch charakterlich und sportlich zu uns passen. Wir werden nicht irgendwas machen, nur um Aufmerksamkeit zu erregen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Ich bin nicht der Typ, der so früh in der Saison irgendwelche Ziele ausgibt. Ich erhoffe mir, dass die Jungs eine ähnlich gute Rückrunde wie die Hinrunde spielen können. Wir wollen weiter oben um die vorderen Plätze mitspielen. Sollten wir dann kurz vor dem Ende der Saison och Erster sein, dann können wir vom Aufstieg reden.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ein Trainingslager werden wir nicht ausrichten. Der eigentliche Trainingsbeginn ist am 24. Januar. Da wir aber am 6. Januar noch ein Testspiel gegen den Drittligisten MSV Duisburg bestreiten, werden wir einen Tag vorher noch trainieren. Nachdem wir dann am 7. und 8. Januar noch die Hallen-Kreismeisterschaften in Geldern gespielt haben, bekommen die Jungs nochmal eine Pause bis zum 24.