Wenn es ganz kurios kommt, muss die Fußball-Oberliga in der kommenden Saison ohne Essener Beteiligung auskommen.

Dann gäbe es zumindest einen erfreulichen Anlass: Wenigstens die Spvg. Schonnebeck würde den Ausgang „nach oben“ nehmen, während es für den ETB Schwarz-Weiß und den FC Kray in die Niederungen der Landesliga ging. Beim Blick auf die Tabelle durchaus realistisch. Beide Essener Klubs überwintern auf einem Abstiegsplatz. Den Platz an der Sonne hätten die Schonnebecker gerne über die Winterpause behalten, „aber das Fußballjahr war genau eine Woche zu lang für uns“, bedauerte Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies. Aber wirklich gram sein konnte er seiner Truppe nach dem 3:6 in Ratingen nicht, sah er doch, wie sein Team „auf der letzten Rille“ die Schlussminuten bewältigte.

Doch mit einem Tag Abstand war auf der Weihnachtsfeier die leicht eingetrübte Stimmung wieder verflogen. „Ich bin in diesem Jahr eigentlich noch stolzer auf meine Jungs als in der Vorsaison. Vor dem zweiten Jahr in der Oberliga hatte ich eigentlich Respekt, jetzt kennt uns jeder – und dann so ganz ohne Aufstiegseuphorie“, waren seine Bedenken. Nun schaut er mit Wohlwollen auf die Tabelle und registriert als Tabellenzweiter einen komfortablen Sicherheitsabstand von acht Punkten auf die folgenden Teams aus Velbert und Bocholt. „Deshalb sind wir jetzt relativ entspannt, bis zum Auftakt am 15. Januar werden wir unsere Akkus wieder aufladen – dann wollen wir Rang zwei unbedingt verteidigen“, so Tönnies.

Weiter mag er gar nicht vorausschauen, nachdem der Top-Favorit der Liga, der KFC Uerdingen, sich im letzten Moment in 2016 wieder auf die Pole Position geschoben hat und wieder zwei Punkte Vorsprung besitzt, dabei noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Aber es war bemerkenswert, dass KFC-Coach Andre Pawlack nach dem 5:0-Sieg über den ETB nur von einem Konkurrenten im Aufstiegskampf sprach: Schonnebeck. „Diesen Ruf muss man sich erst mal erarbeiten“, nahm Kollege Tönnies diese Wertschätzung natürlich wohlwollend zur Kenntnis.

Wer den Ehrgeiz der Schonnebecker kennt, der weiß, dass man auch weiterhin auf einen Ausrutscher der Uerdinger Startruppe lauern wird. Und da gibt es ja noch das direkte Duell mit dem Aufstiegsfavoriten am 29. März auf Kunstrasen am Schetters Busch. „Wenn wir bis dahin noch in Schlagdistanz sind, werden wir sehen, was geht“, so Tönnies.

Diese „Sorgen“ hätten sie ein paar Kilometer weiter in Kray gerne, der Regionalliga-Absteiger befindet sich im freien Fall. Neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer sind ein dickes Brett, auch wenn Interimscoach Christian Mengert betonte: „Ich habe in den sozialen Medien unheimlich viele Zuschriften von Leuten erfahren, denen der FC Kray am Herzen liegt, denen sind wir was schuldig.“ So soll spätestens im Neuen Jahr ein neuer Coach übernehmen und auch die Hälfte der Mannschaft wird ausgetauscht: Kevin Steuke hat schon beim Westfalenligisten Westfalia Herne angeheuert, runter in die Landesliga zum FSV Duisburg geht es gar für Mittelfeldstratege Edin Husic und Abwehrmann Emir Alic. Weitere Abgänge sollen folgen. Ob es noch hilft?