Pierre-Emerick Aubameyang postete am Montag ein rätselhaftes Video auf Instagram.

In der Umkleide im Trainingszentrum des BVB sieht man einen Haufen Spieler, die oberkörperfrei auf einen Tisch gaffen. Darauf rollt ein Würfel, den scheinbar der Filmende gerade geworfen hat. Wer das ist, erkennt man nicht.





„Eins, eins, eins eins,…“ rufen alle Spieler. Die Eins fällt – und die Mannschaft flippt komplett aus. Es bleiben viele Fragezeichen: Weder ist klar, wer den Würfel geworfen hat, noch, was für ein Spiel das sein soll.

Klar ist nur, wer verloren hat: „Schade, Felix Passlack, du hast verloren. We kick you now“, schreibt Aubameyang unter dem Video. Das Video zeigt aber auch: Weder Verletzungspech, noch Foul-Diskussion oder unnötige Punktverluste machen den Dortmundern die Stimmung kaputt.