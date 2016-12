Der 1. FC Kleve galt vor der Saison als einer der Kandidaten auf den Aufstieg. Doch zur Winterpause müssen sich die Schwanenstädter mit dem achten Rang in der Landesliga Niederrhein 2 zufrieden geben.

Thomas von Kuczkowski, wie wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Ich bin mit der Hinrunde nicht ganz zufrieden. Zwar mussten wir vor der Saison drei unserer Top-Spieler abgeben, aber Platz sechs wäre dennoch drin gewesen. Wir haben gegen Mannschaften Punkte verschenkt, wo es nicht nötig gewesen wäre. Welches Potential wirklich im Team steckt, hat man bei den Siegen gegen den Zweiten Rot-Weiß Oberhausen II und den Dritten VfL Rhede gesehen.

Es hat den Verein immer ausgezeichnet, dass er die Ruhe bewahren hat und keine Harakiri-Aktionen getätigt hat

Thomas von Kuczkowski (1. FC Kleve)

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Veränderungen werden wir nicht vornehmen. Warum auch? Es hat den Verein immer ausgezeichnet, dass er die Ruhe bewahren hat und keine Harakiri-Aktionen getätigt hat. Wir sollten den Braten nicht fetter machen als er ist. Ob wir jetzt Fünfter oder Achter werden, das spielt keine Rolle.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen mehr Spiele gewinnen als in der Hinrunde. Unser Ziel ist es, noch Platz fünf zu erreichen. Dann ist es auch eine respektable Saison gewesen. Keine gute, aber eine respektable Spielzeit.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Ein Trainingslager wird es nicht geben. Wir starten am 25. Januar in unseren Gefilden in die Vorbereitung.