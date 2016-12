Der SC Weitmar belegt zur Winterpause Rang drei der Bezirksliga 10 Westfalen.

Mit nur einem Zähler Rückstand auf den Tabellenführer ist der direkte Wiederaufstieg auch für Trainer Axel Sundermann wieder ein Thema.

Herr Sundermann, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Durchaus positiv. Nach unserem Abstieg war ja nicht unbedingt zu erwarten, dass wir direkt wieder eine solch gute Rolle spielen. Jetzt sind wir mitten im Aufstiegskampf und damit absolut zufrieden.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Bis jetzt gibt es noch keine Bemühungen in diese Richtung. Ich denke nicht, dass es in der Winterpause eine Neuverpflichtung geben wird. Möglicherweise wird sich aber Patrick Lohmann noch umorientieren und uns verlassen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

An oberster Stelle auf jeden Fall mal weniger Verletzte. Es wäre schön, wenn wir die Hinrunde so bestätigen könnten und vielleicht in unseren Leistungen noch ein bisschen konstanter werden. Wir wollen natürlich so lange wie möglich da oben mitmischen und am Ende gucken wir dann mal was dabei rauskommt.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Ein Trainingslager wird es bei uns nicht geben. Am 8. Januar steht für uns ja schon das Hallenturnier an. Wir werden vorher ein oder zwei mal für kurze Einheiten in die Halle gehen. Danach geht es für uns wieder richtig los.