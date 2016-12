Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Offensivspieler Marcos Alvarez bis zum 30. Juni 2018 verpflichtet.

Der 25-Jährige stand zuletzt beim VfL Osnabrück unter Vertrag und laborierte in den vergangenen Monaten an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Alvarez soll am 3. Januar zum Trainingsauftakt ins Mannschaftstraining einsteigen.