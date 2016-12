Der ESC Rellinghausen überwintert auf einem guten sechsten Platz in der Landesliga Niederrhein 2. Das vor der Saison gesteckte Ziel - schnellstmöglich 40 Punkte holen - ist fast erreicht.

Marco Guglielmi, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir können sehr zufrieden mit der Hinserie sein. Ich denke, wir haben eine ordentliche Hinrunde gespielt und unser Ziel fast erreicht. Vor der Saison wollten wir möglichst schnell die 40-Punkte-Marke knacken. Jetzt haben wir schon 30 Punkte geholt, daher können wir zufrieden sein.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Torwart Justin Lafelder Justin Lafelder» zum Profil wird uns beruflich bedingt nicht mehr zur Verfügung stehen und Ron Zander wird sich dem VfB Essen-Nord anschließen. Aber wir sind auch nicht untätig. Wir haben bereits mit zwei bis drei jungen Spielern Gespräche geführt, die ich gerne hier beim ESC sehen würde.

Wenn möglich wollen wir mehr Punkte holen als in der Hinrunde und Platz sechs bestätigen und verteidigen Marco Guglielmie (ESC Rellinghausen)

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir sind schleppend in die Saison gekommen, haben in den letzten Wochen aber gute, konstante Leistungen gezeigt. Daran gilt es anzuknüpfen. Wenn möglich wollen wir mehr Punkte holen als in der Hinrunde und Platz sechs bestätigen und verteidigen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Ein Trainingslager können wir uns nicht leisten, daher ist keins geplant. Ins Training werden wir wieder am 22. Januar einsteigen.