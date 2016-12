Für den 1. FC Bocholt war es, trotz vieler personeller Probleme, eine durchaus solide Hinrunde, die den Verantwortlichen am Hünting Planungssicherheit verschafft.

Manuel Jara, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir hatten quasi über die gesamte Hinrunde hinweg viele personelle Schwierigkeiten. Umso respektabler ist unsere Leistung einzuordnen - insgesamt bin ich mit dem Halbjahr sehr zufrieden, auch wenn wir gerne als Dritter ins neue Jahr gerutscht wären.

Langfristig gesehen möchte ich mit diesem Verein in den kommenden Jahren den Schritt in die Regionalliga packen Manuel Jara (1. FC Bocholt)

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Auf Grund unserer ohnehin sehr kritischen Personalsituation sind keine Abgänge geplant. Beim Thema Neuzugänge werden wir den Markt sondieren und schauen, was für uns machbar ist und was perspektivisch Sinn ergibt.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Primäres Ziel ist der frühzeitige Klassenerhalt. Wenn wir diesen erreicht haben, können wir uns peu à peu neue Ziele setzen. Unsere starke Hinrunde gibt uns relative Planungssicherheit. Wir wollen uns in der Rückrunde weiterentwickeln und einspielen. Langfristig gesehen möchte ich mit diesem Verein in den kommenden Jahren den Schritt in die Regionalliga packen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir werden ein lokales Trainingslager am Hünting ausrichten. Trainingsbeginn ist am 23. Januar.