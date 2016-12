Viktoria Kirchderne steht aktuell zwei Punkte vor einem Abstiegsrang in der Bezirksliga 8 Westfalen. Trainer Volker Bolte gibt das klare Ziel Nicht-Abstieg aus.

Herr Bolte, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir sind schlecht gestartet und haben damit sofort gemerkt, dass die Bezirksliga nochmal eine ganz andere Klasse ist. Wir wollten zu viele Situationen spielerisch lösen und haben dann mit individuellen Fehlern Lehrgeld bezahlt. Dann haben wir uns aber angepasst, unterm Strich könnte es zwar besser sein, doch mit den letzten Wochen können wir ganz zufrieden sein.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Stand jetzt noch nicht. Wir befinden uns zwar in Gesprächen, doch ob daraus was wird steht noch in den Sternen. Deshalb eher nicht.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Ich hoffe, dass wir uns weiter stabilisieren und frühzeitig den Klassenerhalt klar machen. Die Liga ist sehr eng und wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Über allem schwebt jetzt erstmal die 40-Punkte-Marke.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Ein Trainingslager wird es in der ursprünglichen Form nicht geben. Wir werden zwei Wochenenden mit verschiedensten Einheiten absolvieren, quasi ein Trainingslager auf dem eigenen Platz absolvieren. Am 10.01. steigen wir wieder ein und aktuell sind insgesamt sieben Vorbereitungsspiele eingeplant.