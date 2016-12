Der Start in die neue Oberliga-Saison verlief für Ratingen 04/19 alles andere als gut. Dafür krönte die SV den Jahresabschluss mit fünf Siegen in Folge.

Karl Weiß, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Nach unserem durchwachsenen Start in die Saison haben wir uns gut gefangen und es im Laufe der Hinrunde sehr ordentlich gemacht. Wir agieren nun deutlich stabiler und haben generell Fortschritte gemacht - von daher bin ich recht zufrieden mit unserem ersten halben Jahr. Die letzten fünf Spiele waren natürlich herausragend. Dass wir, in dieser engen Liga, fünf Siege in Folge feiern konnten ist etwas ganz besonderes.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Benjamin Teichmöller Benjamin Teichmöller» zum Profil verlässt uns auf eigenen Wunsch und spielt im kommenden Jahr für Westfalia Herne. Ob wir externe Spieler holen, steht noch in den Sternen. Primär wollen wir mit unserem Stamm über die Saison hinaus weiterarbeiten und keinen allzu großen Umbruch bewältigen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wenn ich mir die Mannschaften, die über uns stehen, und den Abstand zu denen, anschaue, wird wohl nicht mehr viel gehen. Unser Ziel muss es sein, um Platz fünf oder sechs mitzuspielen. Eine Verschlechterung unserer momentanen Position sollte man ja generell nicht anpeilen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir werden kein Trainingslager ausrichten. Trainingsbeginn ist am 15. Januar.