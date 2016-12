Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird langfristig auf die Dienste seine talentierten Stürmers Ihlas Bebou wohl verzichten müssen.

Der Spieler wird seinen auslaufenden Vertrag, der durch eine Spiele-Option voraussichtlich im Juni 2018 enden wird, nicht verlängern.

Erich Rutemöller, Vorstand Sport der Fortuna, erklärte: „Ihlas ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, der hier bei der Fortuna den Sprung zu den Profis geschafft hat. Daher haben wir alles getan, den Spieler langfristig an den Verein zu binden. Wir verstehen aber seinen Wunsch, möglichst schnell in der Bundesliga zu spielen und respektieren daher seine Entscheidung.“





Bebou betont: „Die Fortuna hat mir viel gegeben und ich habe dem Verein und den Fans sehr viel zu verdanken. Mein Traum war es aber schon immer, in der Bundesliga zu spielen, so dass ich mir alle Türen aufhalten will, solange das für mich möglich ist. Die Fortuna hat sich sehr um mich bemüht, aber so habe ich die Chance, mir meinen Traum von der Bundesliga zu erfüllen. Solange ich das Fortuna-Trikot trage, werde ich wie immer alles für den Verein geben!“

Bebou wird die Landeshauptstädter also auf Sicht vermutlich verlassen, ein anderer Spieler könnte bereits im Januar zum Team von Coach Friedhelm Funkel stoßen. Denn die Düsseldorfer sollen großes Interesse am ehemaligen Duisburger André Hoffmann haben, der bei Hannover 96 derzeit nicht zum Zuge kommt. In der abgelaufenen Hinrunde kam er nur vier Mal für die Reserve der 96er zum Einsatz. Der Düsseldorfer Express berichtet von fortgeschrittenen Verhandlungen und einer Ablöse, die sich bei 250.000 Euro bewegen soll. Und ein Zugang für die Abwehr macht Sinn, denn der Vertrag von Alexander Madlung läuft aus, eine Verlängerung scheint eher ausgeschlossen. Und Kevin Akpoguma, der aus Hoffenheim ausgeliehen ist, muss eventuell zurück zum Bundesligisten.