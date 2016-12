Der Mülheimer Spielverein 07 hat kurz vor Weihnachten eine schallende Ohrfeige bekommen.

Das Auswärtsspiel beim VfB Frohnhausen verloren die „07er“ am Samstag klar und deutlich mit 0:6, bereits nach rund 20 Minuten lagen sie uneinholbar in Rückstand. Die vierte Niederlage in Folge ist allerdings nicht die einzige Hiobsbotschaft.

Kein Mittel gegen Julian Bumbullies

Die Klatsche des Spielvereins trägt einen Namen: Julian Bumbullies. Der Angreifer der Essener brauchte nur 16 Spielminuten, um einen luprenreinen Hattrick zu schnüren. Seinen ersten beiden Toren (5. und 7.) folgte in der 16. Minute ein verwandelter Elfmeter. Als fünf Zeigerumdrehungen später auch Pascal Hendricks erfolgreich war, war die Partie bereits nach der Anfangsphase entschieden.

„Wir sind überrannt worden, obwohl ich meine Mannschaft vor der Power der Frohnhausener gewarnt hatte. Es war von Anfang an eine klare Angelegenheit“, monierte MSV-Trainer Dirk Roenz. Der Coach sah, wie sich sein Team in der zweiten Hälfte zwei weitere Gegentreffer fing: Erst unterlief David Römer ein Eigentor, dann war Bumbullies gar ein viertes Mal erfolgreich.

Roenz fand nach dem Spiel deutliche Worte für die Leistung seiner Mannschaft: „Die Einstellung hat komplett gefehlt. Es war der absolute Tiefpunkt, das schlechteste Spiel, seit ich hier bin. Gut, dass jetzt Pause ist“, meckerte der MSV-Trainer.

Trainer zieht ordentliches Fazit

Insgesamt jedoch fällt sein Fazit über seine ersten zwei Monate als Bezirksliga-Trainer ordentlich aus: „Es ist eine gute Mannschaft, die den Willen hat. Im Moment kriegen wir es aber nicht auf den Platz gebracht“, so Roenz. In der Vorbereitung wollen die „07er“ an ihrer Fitness arbeiten – mehrere Spieler haben dem Coach bestätigt, dass es im Moment an ihr mangelt. Nicht mehr mit von der Partie ist in der Vorbereitung Ersatzkeeper Jannik Girnth, der beruflich bedingt umzieht. Auch Enver Muzaffer, als Spielführer Leitwolf eines jungen Teams, will den Verein verlassen. „Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen“, so Roenz.