Die SSVg Velbert verabschiedet sich auf dem dritten Tabellenplatz in die Winterpause.

Der Fußball-Oberligist konnte den punktgleichen Tabellennachbarn 1. FC Bocholt dank des 1:1 (0:0) in der heimischen Christopeit-Sport-Arena auf Distanz halten.

Es hatte auch durchaus die Möglichkeit bestanden, den Vorsprung zu vergrößern und zugleich den Abstand zum zweiten Rang zu verkürzen. Denn die Velberter besaßen in der zweiten Halbzeit Vorteile und waren dem Sieg deutlich näher als die Gäste. Am Ende ging die Punkteteilung aber in Ordnung.

Bocholt triff zweimal den Pfosten

So sahen es auch die Trainer: „Das 1:1 ist nicht weit von der Realität“ meinte Bocholts Übungsleiter Manuel Jara. Tatsächlich spiegelte das Ergebnis das Spielgeschehen gar nicht so schlecht wider, denn in der ersten Halbzeit hätten sich die Velberter über einen Rückstand nicht beschweren dürfen.

„Wir haben zwar gut begonnen, aber dann doch nicht so recht ins Spiel gefunden“, räumte U 23-Coach Hüzeyfe Dogan ein, der den erkrankten SSVg-Trainer Karsten Hutwelker vertrat. Den Velbertern bot sich zwar die erste große Chance, als Aliosman Aydins Schuss von einem Bocholter Abwehrbein auf der Torlinie abgeblockt wurde. Doch nach etwa 20 Minuten klappte nicht mehr viel, die Gäste kamen auf und erspielten sich einige gute Möglichkeiten.

Zweimal hatte die SSVg großes Glück. Zunächst traf Andre Bugla aus kurzer Distanz nur den Pfosten, danach prallte ein abgefälschter Schuss von Christian Gurny ebenfalls ans Aluminium des Kastens von Keeper Marius Ebener, der dann kurz nach der Pause machtlos war: Der Bocholter Dominik Göbel konnte auf Vorlage von Antonio Munoz unbedrängt einnetzen.

Munoz, der unter der Woche mit seiner Fairplay-Aktion (er gestand dem Schiedsrichter im Spiel gegen Baumberg, dass er nicht elfmeterreif gefoult worden war) für Furore sorgte, blieb bei seinem Vorstoß über die Außenbahn völlig ungestört.

Dieses Tor weckte allerdings den Widerstandgeist der Velberter, die nun einen Zahn zulegten. David Müller setzte gleich mit einer energischen Einzelaktion ein Zeichen, scheiterte aber ebenso am Bocholter Keeper Marius Delker wie wenig später Jeffrey Tumanan, der einen gefährlichen Distanzschuss ausgepackt hatte.

Der Druck, den die Velberter nun entwickelten, zahlte sich aus. Als Christian Schlösser im Strafraum in aussichtsreicher Position dem Tor zueilte, fuhr Bocholts Verteidiger Bas Reekers das lange Bein aus und brachte den Velberter zu Fall: Elfmeter. Torjäger Aliosman Aydin, der nicht zum ersten mal in dieser Saison am Punkt ganz cool blieb, verwandelte zum 1:1.

Nur eine Minute später hätte Erhan Zent fast das 2:1 erzielt, doch nach einem schönen Solo verfehlte er das Tor um Zentimeter. „Wir haben alles versucht, die drei Punkte noch einzufahren“, bekräftigte Hüzeyfe Dogan. „Dazu hat es leider nicht ganz gereicht. Aber mit dem 1:1 können wir auch gut leben.“