Samstag schloss sich der Kreis. Am 16. April zog sich Innenverteidiger Patrick Fabian bei der 0:2-Niederlage am Millerntor einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Als es ihn in der Nachspielzeit vor der Trainerbank erwischte, glaubten nicht wenige, dass der vierte Kreuzbandriss des gebürtigen Hageners das Ende seiner Karriere bedeutet. Doch als der VfL am Samstag nach fast auf den Tag genau acht Monaten wieder in der Hansestadt gastierte, da stand Bochums Innenverteidiger wieder auf dem Platz. Zwar nur beim Warmmachen, aber das Comeback in der Rückrunde ist endlich in Sicht. Fabian ist ein Stehaufmännchen im VfL-Trikot und auch im Team war zu spüren, dass sie froh waren, dass der alte Kapitän endlich wieder an Bord ist. Fabian: „Es war schön wieder dabei zu sein.“