Mit 0:3 (0:1) ging das letzte Heimspiel im Kalenderjahr für die SGS Essen gegen den FC Bayern München zwar verloren. Dennoch ist man in Essen stolz über die Hinserie.

Denn die erste Saisonhälfte beschließt die SGS auf einem zufriedenstellenden fünften Tabellenplatz. Auch wenn gerade ein Sieg gegen den FC Bayern ein "Überwintern" auf Platz drei bedeutet hätte.

"Wir gehen nicht traurig in die Winterpause. Diese Mannschaft hat sich gut entwickelt", lobte Daniel Kraus seine Mannschaft auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den Vorjahresmeister. Besonders der Saisonrekord mit mehr als 2300 Zuschauern, die den Weg zum Heimspiel gegen den FC Bayern München gefunden hatten, machte den Übungsleiter stolz. "Wir wollen uns bedanken für die Unterstützung in der ganzen Hinserie. Das ist eine tolle Sache und das hilft der Mannschaft", betonte Kraus.

"In der Winterpause wollen wir vor allem an der Effektivität arbeiten", verriet Kraus weiter und spielte damit auch auf die unglückliche 0:3-Niederlage seiner Elf gegen den FC Bayern München an, bei der die Essener eine Vielzahl an Möglichkeiten ausließen.

Eine letzte Aufgabe steht für die SGS vor der Winterpause allerdings noch auf dem Programm. Am kommenden Mittwochabend reisen die Fußballerinnen zum Pokalspiel nach Frankfurt. Keine leichte Aufgabe. "Nach zwei englischen Wochen geht es jetzt ans Kräfte sammeln", erklärte SGS-Trainer Kraus vor dem DFB-Pokal Achtelfinale.