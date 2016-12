Die Überraschungsteams der Oberliga Niederrhein trennten sich in Homberg 1:1-Unentschieden. Ein Endresultat, mit dem Homberg und Hilden beide gut leben können.

Dafür, dass vor der Saison viele Experten Homberg und Hilden als klare Absteiger gesehen haben, lieferten sich beide Teams laut Homberg-Coach Stefan Janßen „ein super Oberligaspiel mit allem, was dazugehört“. Ich bin absolut zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Über 90 Minuten haben die Jungs auf dem extrem unebenen Platz alles investiert. Insgesamt waren wir dem Sieg näher als Hilden“, so der 46-jährige Duisburger Trainer des Jahres.

In einem in der ersten Halbzeit ereignisarmen Spiel gingen die Gäste aus Hilden mit der einzigen richtigen Torchance durch Park Ilkwon Park Ilkwon» zum Profil mit 1:0 in Führung (21.). Homberg hatte in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel, ohne dabei aber die ganz große Torgefahr auszustrahlen. Der Janßen-Elf fehlte oft der letzte Pass, sodass die meisten Homberger Angriffe vor dem Sechzehner der Gäste endeten. Hildens Effektivität wurde belohnt, sodass es für die Mannschaft von Trainer Marcel Bastians mit der Führung in die Pause ging.

Insgesamt verteidigten die Gäste stark und ließen nicht viel zu. Die zweite Hälfte war durch viele Fouls und Nickeligkeiten geprägt. Homberg erhöhte den Druck und kam in der 63. Minute durch Julian Dusy Julian Dusy» zum Profil zum verdienten Ausgleich. Die Chancen für die Schwarz-Gelben häuften sich, der auffällige Can Serdar traf in der 82. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern noch das Lattenkreuz. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden zwischen zwei formstarken Mannschaften, die beide im oberen Tabellendrittel überwintern.

In der 18. Minute hätte der Homberg-Trainer gerne die Führung seiner Mannschaft gesehen. Nach einem langen Ball auf Linksaußen Justin Bock Justin Bock» zum Profil entschied Schiedsrichter Dickmann allerdings auf Abseits, laut Janßen eine klare Fehlentscheidung: „Justin war auf keinen Fall im Abseits, aber wir sind alle Menschen und machen alle Fehler.“

Die Defensivtaktik von Hilden-Trainer Marcel Bastians ging gegen offensiv starke Homberger am Ende auf: „Nach dem Spielverlauf sind wir mit dem Punkt sehr zufrieden. In der zweiten Halbzeit wurden wir ordentlich unter Druck gesetzt, damit haben wir gerechnet“, so der Coach, der seiner Mannschaft ein dickes Lob ausspricht: „Wir können die komplette Hinserie insgesamt sehr positiv bewerten, wollen aber weiterhin so viel Punkte wie möglich gegen den Abstieg sammeln.“