Fast 3000 VfL-Anhänger begleiteten den VfL ins ausverkaufte Millerntorstadion und sorgten für eine großartige Unterstützung.

Bemerkenswert auch: Entgegen vergangener Jahre verzichteten die Anhänger auf jegliche Pyro-Technik. Darum hatte Trainer Gertjan Verbeek auf der PK zwei Tage vor dem Spiel gebeten. Sein Appell: „Wir sparen sogar am Trainingslager, um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, da wollen wir das Geld nicht für Strafen ausgeben. Lasst das Pyro-Zeug zu Hause.“

Johannes Wurtz war mit dem Punktgewinn zufrieden: „Wir waren lange in Unterzahl, haben gut gekämpft und alles gegeben. Toll, dass es unseren Fans sogar beim FC St. Pauli gelungen ist, sich Gehör zu verschaffen. Die haben uns kräftig unterstützt: „Wir wurden in den letzten Wochen teilweise zurecht kritisiert. Aber ich denke, dass bei der Betrachtung unserer vielen verletzungsbedingten Ausfällen, wir dennoch eine solide Hinrunde gespielt haben.“

Schiedsrichter Felix Zwayer war kartenfreudig. Neben der Roten Karte für Timo Perthel gab es noch Gelb für Tim Hoogland, Johannes Wurtz, Jan Gyamerah, Nils Quaschner und Marco Stiepermann. Auf der anderen Seite ging er mit dem gelben Karton sehr sparsam um. Nur Waldemar Sobotta sah bei den Hamburgern Gelb.

Manuel Riemann schilderte nach dem Spiel noch einmal die Szene, die zu der schweren Verletzung von Daniel Buballa geführt hat: „Ich war zwischenzeitlich nicht weggetreten, habe eigentlich fast alles mitbekommen. Das einzige, was ich überhaupt nicht weiß, ist, wie genau wir zusammengeprallt sind. Ich habe ein ordentliches Horn über der Schläfe, aber wie das passiert ist, keine Ahnung. Es war definitiv keine Absicht und ich habe auch den Ball gespielt. Es war einfach ein Unglücksfall.“

Marco Stiepermann sah man seine Unzufriedenheit nach dem Schlusspfiff regelrecht an: „Ich bin enttäuscht. Dieses 1:1 fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir haben die Aufgabe, die uns durch den Feldverweis gestellt wurde, gelöst. Wenn du dich so lange wehrst, musst du diesen Punkt mitnehmen. Das ist uns gelungen. Nur das unnötige Gegentor stimmt mich traurig.“