Im Mai nächsten Jahres jährt sich mit dem Gewinn des UEFA-Cups der größte Erfolg der Schalker Vereinsgeschichte zum 20. Mal.

Die Ultras Gelsenkirchen wollen dieses Jubiläum mit einer großen Choreografie feiern.

Um die dabei entstehenden Kosten zu decken, sammelten die Ultras beim Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag an den Stadioneingängen Spenden. Wann die Choreo durchgeführt werden soll, verrät die Gruppe indes noch nicht. Fest steht jedoch, dass auch die „Eurofighter“-Schals, die die Schalker Fans in dieser Saison bei internationalen Auftritten tragen, dabei eine Rolle spielen sollen. Und auch daran, dass das Jubiläum gebührend gefeiert werden soll, lassen die Ultras keine Zweifel und schreiben auf ihrer Website zu der bevorstehenden Aktion: „Große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus“.