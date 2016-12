Mit dem 0:0 im Revierderby gegen den BVB sicherte sich die Reserve der Königsblauen zumindest bis zum Rückrundenstart einen Platz am rettenden Ufer.

"Ich bin stolz auf meine Jungs", sagte Schalkes U23 Coach Jürgen Luginger auf der Pressekonferenz nach dem kleinen Revierderby im Stadion Rote Erde in Dortmund. "Wir haben uns zu keiner Zeit den Schneid abkaufen lassen und den BVB immer wieder attackiert. Die Jungs haben die Niederlage gegen Siegen wieder wettgemacht." Luginger sprach die 0:1-Heimblamage gegen den zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzten Sportfreunde Siegen an, die sich die Schalker U23 eine Woche vor dem Derby einfing. "Dann so zu reagieren und hier einen Punkt im Derby zu holen - das ist klasse".

Wir wissen, dass wir eine durchwachsene Hinrunde gespielt haben, aber davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. Tjorben Uphoff (FC Schalke 04)

Dies sah auch sein Schützling Tjorben Uphoff so, der sich während der gesamten Partie um BVB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui kümmerte und jenen über 90 Minuten fast blass aussehen ließ. "Wir haben alles reingehauen und das gemacht, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat", erklärte der 1,91-Meter große Innenverteidiger. "Wir wussten natürlich, dass wir hier nur etwas holen können, wenn wir mehr laufen als der Gegner. Wir waren griffig und haben uns den Punkt hart erarbeitet."

Im Abstiegskampf ist dieser Zähler für die Königsblauen aber wohl noch zu wenig. Mit 21 Punkten aus 20 Spielen haben sie fast nur halb so viele Punkte wie der Erzrivale aus Dortmund auf dem Konto, kassierten in der Hinrunde elf Niederlagen und stehen mit einem Spiel mehr nur zwei Punkte vor dem Tabellenfünfzehnten Fortuna Düsseldorf, der den ersten Abstiegsrang belegt. Uphoff nimmt das Remis dennoch gerne mit: "Wir müssen jeden Punkt mitnehmen. Viele Spiele, in denen wir zumindest einen Zähler hätten holen können, wurden von uns leichtfertig hergeschenkt. Wir wissen, dass wir eine durchwachsene Hinrunde gespielt haben, aber davon lassen wir uns jetzt nicht beirren", so der Verteidiger.

Am Ende seien es diese Punkte wie gegen den BVB, die eben für den Unterschied im Kampf um den Klassenerhalt sorgen können. Für dieses Vorhaben benötigt die Elf von S04-Coach Luginger vor allem eins: Siege. Davon gab es in der Hinrunde immerhin sechs Stück.