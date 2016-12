Arweiler: "Haben eine überragende Hinrunde gespielt"

Mit 0:0 trennten sich die Zweitvertretungen von Borussia Dortmund und Schalke 04 im kleinen Revierderby. BVB-Akteur Jonas Arweiler zog nach dem Spiel eine positive Hinrundenbilanz.

Nach einer zähen ersten Halbzeit versuchte Borussia Dortmund in Durchgang zwei die Zügel in die Hand zu nehmen und schnürte die Gäste aus Gelsenkirchen förmlich in der eigenen Hälfte ein, schaffte es aber dennoch zu selten, für gefährliche Torchancen zu sorgen. Eine der wenigen Möglichkeiten gehörte Jonas Arweiler Jonas Arweiler» zum Profil, der im ersten Durchgang für den an der Rippe verletzten Sören Dieckmann Sören Dieckmann» zum Profileingewechselt wurde. Der 19-Jährige sprach nach der Partie mit RevierSport über den verpassten Derbysieg und eine insgesamt sehr gelungene Hinrunde.

Jonas Arweiler, Remis im letzten Spiel des Jahres gegen den Erzrivalen aus Gelsenkirchen. Was hat am Ende gefehlt, um die Partie zu gewinnen?

Ich glaube, letzten Endes hat uns das berühmte Quäntchen Glück gefehlt. Wir hatten genug Chancen, aber Schalke hat defensiv sehr kompakt gestanden und das einfach gut gemacht. Uns haben die letzte Konsequenz und die Durchschlagskraft gefehlt, um das Ding hier siegreich über die Bühne zu bringen und einen Luckypunch zu setzen.

Für ein Derby wirkte das Spiel ohne eine einzige gelbe Karte ziemlich brav. Habt ihr vielleicht nicht robust genug agiert, um den Heimsieg einzufahren?

Nein, ich denke nicht, dass wir härter hätten spielen sollen. Wir hatten das Spiel über 90 Minuten komplett im Griff und haben Schalke laufen lassen. Ich kann mich an keinen einzigen Torschuss des Gegners erinnern. Wir haben auf einem schwierig zu bespielenden Platz den Ball stark verschoben und uns gut bewegt. Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen und von Anfang an wach. Daran hat es nicht gelegen.

Natürlich ist es irgendwo schade, dass der Jahresabschluss mit diesem Spiel gegen Schalke nicht mit einem Sieg endet. Jonas Arweiler

Gegen Ende der ersten Halbzeit gab es eine kniffelige Szene, in der du im Stafraum elfmeterverdächtig zu Fall gebracht wirst. War es ein Strafstoß?

Ich bekomme den Ball tief in den Strafraum gespielt und nehme ihn sofort mit. Leider kann ich ihn nicht so wegspitzeln, dass der Gegner ihn nicht mehr erreicht. Ich denke, dass mein Gegenspieler schon den Ball getroffen hat, aber es gibt auch Schiedsrichter, die in dieser Situation auf den Punkt zeigen, da er mich auch irgendwo trifft. Alles in allem geht die Szene dann aber so in Ordnung.

Sie beenden die Hinrunde auf Platz drei, dicht hinter Spitzenreiter Mönchengladbach und Viktoria Köln. Wenn Sie ein Resumé der Hinrunde ziehen, wie fällt es aus?

Wir haben in 19 Spielen 41 Punkte geholt und die wenigsten Gegentore in der Liga bekommen. Zwar haben wir nicht die meisten Tore geschossen, aber dennoch eine starke Offensive, die immer ihre Buden erzielt. Natürlich ist es irgendwo schade, dass der Jahresabschluss mit diesem Spiel gegen Schalke nicht mit einem Sieg endet, aber insgesamt betrachtet haben wir eine überragende Hinrunde gespielt. Nun gehen wir ganz in Ruhe in die Winterpause. Danach straffen wir uns wieder und greifen richtig an.