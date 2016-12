Der KFC Uerdingen überwintert in der Oberliga Niederrhein auf Platz eins. Gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen gab es einen verdienten 5:0 (4:0)-Heimsieg.

Schon zur Pause war die Partie im Grotenburg-Stadion entschieden. Im Duell der Traditionsklubs und einmaligen DFB-Pokalsieger zeigte der Favorit von Beginn an seine Stärken, was die Gäste überforderte. Nach nur fünf Minuten sorgte Pascal Schmidt Pascal Schmidt» zum Profil mit einem Flachschuss aus 18 Metern für die Führung, ehe der starke Johannes Dörfler Johannes Dörfler» zum Profil auf 2:0 erhöhte (15.). Die Essener hatten dem neuen Tabellenführer nichts entgegenzusetzen. Immer wieder war der KFC schneller, dynamischer, wacher und mutiger - einfach besser. So konnte auch Torjäger Danny Rankl Danny Rankl» zum Profil den Ball im Strafraum annehmen, sich drehen und zum 3:0 treffen (23.). Erneut stand die ETB-Abwehr zu weit weg vom Gegenspieler.

Aus unserer Sicht haben wir ein kleines Debakel erlebt Damian Apfeld (Schwarz-Weiß Essen)

Die Schwarz-Weißen hatten in der ersten Halbzeit mit dem Gegner, dem seifigen Boden, vor allem aber auch mit sich selbst enorm zu kämpfen. Es lief nichts zusammen. Ganz im Gegensatz zu den Krefeldern, die aus einer kompakten Ordnung heraus schnell nach vorne spielten. Die Essener rannten nur hinterher, im besten Fall konnten sie die Angriffe durch ein Foul stoppen. Uerdingen war nicht zu bremsen und kam durch Patrick Ellguth Patrick Ellguth» zum Profil sogar zum 4:0 (30.). Die herbe Klatsche für den ETB deutete sich also schon früh an. Großen Jubel gab es dagegen bei den 1.400 KFC-Fans, die sich schon über die Herbstmeisterschaft freuten.

Im zweiten Durchgang konzentrierten sich die Gäste auf Schadensbegrenzung, was immerhin annähernd gelang. Aber auch nur, weil die Hausherren ihre Kräfte schonten. Der ETB hatte im gesamten Spiel keine nennenswerte Angriffsaktion, die beste "Chance" vergab Christopher Zeh Christopher Zeh» zum Profil, der aus 20 Metern am Tor vorbei schoss. Es war bei weitem kein Spiel auf Augenhöhe. Während die Gastgeber wie ein potenzieller Regionalligist auftraten, wirkten die Gäste eher wie ein durchschnittlicher Landesligist. Über 90 Minuten reichte es zu keiner richtig gefährlichen Möglichkeit, stattdessen legte der KFC noch einen drauf: Tanju Öztürk Tanju Öztürk» zum Profil traf nach einem Freistoß per Kopf zum 5:0-Endstand (72.).

"Aus unserer Sicht haben wir ein kleines Debakel erlebt", brachte es Essens Trainer Damian Apfeld auf den Punkt. "In der zweiten Halbzeit ging es für uns nur darum Schadensbegrenzung zu betreiben, um nicht komplett unter die Räder zu geraten. Wobei, wenn man 0:5 verliert, dann ist man unter die Räder geraten. Wir waren in allen Belangen wirklich ein bis zwei Klassen schlechter, als der KFC. Das Ergebnis sagt alles aus", ärgerte sich Apfeld. Einen knappen Meter weiter saß André Pawlak und der Uerdinger Trainer hatte allen Grund zur Freude: "Es war wirklich toll. Ein großes Kompliment an die Mannschaft, sie hat eine tolle erste Halbzeit gespielt. Jeder Torschuss war im Prinzip ein Treffer. Es gibt überhaupt nichts zu meckern. So tritt man zuhause auf, so tritt man auf, wenn man aufsteigen will und so tritt man auf, wenn der Konkurrent patzt." Den Ausrutscher der SpVg Schonnebeck am Vortag in Ratingen (3:6) konnte der KFC Uerdingen also nutzen und somit die Tabellenführung wieder übernehmen. Für den ETB wird es derweil immer gefährlicher im Kampf gegen den Abstieg.