Im Nachholspiel des 17. Spieltags der Regionalliga West trennten sich die U23 von Borussia Dortmund und Schalke 04 in einer zähen Partie mit 0:0.

Der Tabellendritte aus Dortmund ging, gegen den abstiegsbedrohten Revierrivalen aus Gelsenkirchen, als klarer Favorit in die Partie, der vor dem Spieltag auf Platz Vierzehn, nur zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz stand.

Auf Dortmunder Seite hütete weiterhin Jan-Pascal Reckert Jan Pascal Reckert » zum Profil das Tor, der den bei den Bundesligaprofis weilenden Hendrik Bonmann Hendrik Bonmann» zum Profil vertrat. Dieser hielt sich zur Unterstützung seiner Mannschaft sogar im Block der BVB-Ultras auf. Bei den Gästen aus Gelsenkirchen fand sich erneut Sidney Sam Sidney Sam» zum Profil auf der rechten Außenbahn ein. Dieser eröffnete einen ereignisarmen ersten Durchgang mit einem Aufsetzer, der keine Probleme für BVB-Keeper Reckert darstellte (4.).

Im weiteren Verlauf gestaltete sich die Partie immens zäh und spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Der BVB kontrollierte zwar das Spielgeschehen, wusste seine optische Überlegenheit aber kaum in echte Torchancen umzumünzen. Auf Seiten der Königsblauen sah es nicht anders aus. Einzig ein Versuch aus der zweiten Reihe von Tobias Pachonik Tobias Pachonik» zum Profil flog einen guten halben Meter am linken Pfosten vorbei (40.). Kurz vor dem Pausentee wurde der für den verletzten Sören Dieckmann Sören Dieckmann» zum Profil (Verdacht auf Rippenbruch) eingewechselte Jonas Arweiler Jonas Arweiler» zum Profil von Tjorben Uphoff Tjorben Uphoff» zum Profil im Strafraum zu Fall gebracht, doch der fällige Pfiff von Schiedsrichter Heinrichs blieb aus. (44.) Dieser beendete den ersten Durchgang auf schwer zu bespielendem Geläuf überpünktlich.

Der zweite Durchgang begann, wie der erste endete. Der BVB kontrollierte die Partie und hatte enorm viel Ballbesitz, kam aber weiterhin schleppend in des Gegners Strafraum. Schalke verteidigte immer wieder geschickt, machte die Räume eng und hatte BVB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui Hamadi Al Ghaddioui» zum Profil weitestgehend im Griff. Einzig in der 54. Spielminute enteilte der bullige Angreifer der königsblauen Abwehrreihe und verpasste eine Hober-Hereingabe nur hauchzart. Die Borussia erhöhte den Druck dann ab der 65. Spielminute noch etwas und kam durch Zimmermann Christoph Zimmermann» zum Profil (68.) und Arweiler (74.) zu weiteren Abschlüssen.

Die 3.359 Zuschauer in der altehrwürdigen Roten Erde warteten vergeblich auf ein Tor, das an diesem Samstagnachmittag auf keiner Seite fallen wollte. Der BVB streckte sich in den letzten zehn Minuten der Partie noch einmal, konnte aber letzten Endes nicht mehr als einen Punkt gegen kampfstarke Schalker verbuchen und beendet die Hinrunde somit auf Rang drei hinter der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach und Viktoria Köln, mit zwei Spielen weniger und 41 Punkten, vier Punkte hinter Spitzenreiter Mönchengladbach. Ohne Gelbe Karten und mit auffällig wenigen Torszenen war es zudem ein äußerst ruhiges Revierderby, dass im Vorfeld auf mehr Spannung hoffen ließ, als es letztlich einbrachte.

Daniel Farke: "Ich bin zufrieden. Großes Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben die Platzbedingungen hier super angenommen. Auf dem Boden fußballerisch zu brillieren war nicht möglich. Schalke hat das mit dem Messer zwischen den Zähnen kompakt und gut verteidigt. Man musste viele zweite Bälle gewinnen, was eigentlich nicht unser Spiel ist. Es war wichtig, defensiv alle Konter gut zu verteidigen. Wir haben keinen richtigen Torschuss zugelassen und können mit dem Ergebnis leben, auch wenn wir einen Sieg vielleicht verdient gehabt hätten."

Jürgen Luginger: "Wir waren von Beginn an Defensiv super eingestellt. Meine Jungs haben sehr organisiert gespielt und Dortmund früh unter Druck gesetzt. Wir wollten Nadelstiche setzen und dem BVB Probleme bereiten. Der letzte Pass kam aber leider nicht immer an. In der zweiten Halbzeit war Dortmund dann stärker, da hatten wir etwas Glück, dass wir uns aber auch erarbeitet haben. Wenn wir etwas cleverer spielen, ist vielleicht noch mehr drin, aber das Unentschieden geht in Ordnung. Ich kann der Mannschaft nur gratulieren. Der Punkt ist verdient.