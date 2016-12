FSV Duisburg Verband legt Veto gegen Spiel-Verlegung ein

Spielen oder nicht spielen? Hin und her ging es am Donnerstag bezüglich der Frage, ob die Partie der Fußball-Landesliga zwischen dem SV Schwafheim und dem FSV Duisburg am morgigen Sonntag ab 14.15 Uhr über die Bühne geht.