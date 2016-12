Der FC Viktoria Köln hat eine gute Hinrunde gespielt. 20 Spiele, 42 Punkte - das kann sich sehen lassen. Ähnlich sieht es Marco Antwerpen, Trainer der Kölner.

Marco Antwerpen, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir haben eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Meine Mannschaft hat unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage ist viele Spiele zu gewinnen und eine Erfolgsserie zu starten. Wir haben zweimal gegen Borussia Mönchengladbach 1:4 verloren. Aber das ist auch eine starke Mannschaft. Das Ergebnis kommt daher, weil wir auch nach dem 1:3 immer noch versuchen ein Tor zu erzielen. Die Einstellung gefällt mir. Manche haben sich gewundert, dass wir im letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II nur 1:1-Remis spielen. Aber diese Düsseldorfer Mannschaft hat mit etlichen Profiverstärkungen gespielt. Das ist legitim, aber dann steht auch ein ganz anderes Team auf dem Platz. Der Punkt geht in Ordnung und wir sind mit einem guten Gefühl in die Winterpause gegangen.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Das haben wir aktuell nicht geplant. Klar ist, dass Nico Pellatz keine Rolle mehr bei uns spielt und mit der zweiten Mannschaft trainiert. Er hat aber noch einen Vertrag bis zum Sommer. Wir haben uns für Philipp Kühn als Nummer eins entschieden und sind sehr glücklich darüber. Das war definitiv die richtige Entscheidung.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen unsere Stärke untermauern und wieder eine Serie hinlegen. Wofür das am Ende reichen wird, werden wir sehen. Der Kampf an der Spitze ist sehr eng.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Die Vorbereitung beginnt am 3. Januar mit einem Laktattest. Wir werden nicht in den warmen Süden fliegen, sondern uns in Deutschland auf die Restrunde vorbereiten.