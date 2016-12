Der TuS Erndtebrück gewann das Topspiel der Oberliga Westfalen zum Rückrundenauftakt mit 1:0 (0:0) beim SV Lippstadt.

Unter widrigen Bedingungen blieb den gut 850 Zuschauern im Stadion am Bruchbaum der erwartete Spitzenfussball, mit welchem beide Mannschaften in den letzten Wochen Werbung betrieben, über einen Großteil der Spieldauer verwehrt. "Heute waren es extreme Bedingungen für beide Mannschaften. In der Halbzeit habe ich den Jungs dann gesagt, dass ich kein Spielaufbau mehr sehen möchte. Wir wollten nur noch über zweit Bälle spielen", erklärte Erndtebrück-Coach Florian Schnorrenberg seine Strategie.

Bedanken durfte sich der Trainer letztlich bei Noel Below Noel Below» zum Profil. Der großgewachsene Innenverteidiger, welcher Anfang des Jahres von dem TSV Steinbach zu den Siegerländern gewechselt war, brachte die Schnorrenberg-Elf nach einer guten Stunde per Kopf in Führung. "Wieder entscheidet ein Standard die Partie", kommentierte Lippstadt-Coach Fröhling die spielentscheidende Szene.

Bereits im Hinspiel, welches ebenfalls mit 0:1 aus Sicht der Lippstädter verloren ging, resultierte der Gegentreffer aus einem Standard. Dennoch war der SV-Coach nicht gänzlich unzufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. "Wir haben heute ein sehr intensives Spiel gesehen. Für diese Platzverhältnisse haben wir es sehr gut gemacht, haben viel Herz und Leidenschaft gezeigt. Ich glaube wir haben das Spiel heute in der ersten Halbzeit verloren. Die Chancen waren da, um in Führung zu gehen", betonte Fröhling gegenüber den Pressevertretern.

"Dass wir hier mit drei Punkten wegfahren dürfen, macht uns stolz. Dafür haben wir in den letzten Wochen hart gearbeitet", lobte Fröhlings Gegenüber Schnorrenberg die Leistung des TuS Erndtebrück. Die Siegerländer verteidigen mit dem Sieg zunächst einmal ihre Tabellenführung und sind weiterhin seit Mitte September ungeschlagen.