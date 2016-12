Ratingen hat den Spitzenreiter aus Schonnebeck in einem Offensivspektakel verdient mit 6:3 geschlagen. Damit kann der KFC Uerdingen am Samstag die Tabellenspitze zurückerobern.

Früh in der Partie ging es hoch her. In der 9. Minute nutzte Marvin Ellmann ein Gewusel im Strafraum zur Führung. Nur drei Minuten später gab es fast die gleiche Situation auf der anderen Seite, nur diesmal hieß der Torschütze Marc Enger. Weitere drei Zeigerumdrehungen später schnürte Enger den Doppelpack. Ein Freistoß wurde von den Ratingern nicht gut geklärt und Enger zirkelte den Ball aus 15 Metern unhaltbar in die Ecke. In der 30. Minute erzielte Ellman dann mit einem Traumtor den Ausgleich. Aus 25 Metern zimmerte er einen Freistoß mit der Unterkante der Latte in den Winkel. Wenige Sekunden später sorgte Carlos Penan dann für erneute Ekstase unter den Ratinger Fans, als er die gesamte Schonnebecker Defensive inklusive Torwart austanzte und zum 3:2 einschob. Die Hausherren kamen auch gut in die zweite Halbzeit, doch zunächst musste man in der 56. Spielminute durch Damian Bartsch den Ausgleich hinnehmen. Bartsch geriet ins Stolpern, doch verlud damit Raschka im Tor und schoß aus spitzem Winkel ein. In der 71. gab es dann einen Handelfmeter für Ratingen. Ellmann verwandelte souverän zu seinem dritten Treffer. In der 82. Minute erhöhte Sahin Ayas mit einem platzierten Schuss in die kurze Ecke. In der 87. sorkte Erkan Ari dann für den Schlusspunkt.

Ratingen-Trainer Karl Weiß war nach dem Spiel überglücklich: "Wir haben sehr gut nach vorne gespielt, mit vielen vertikalen Bällen. So ein Spiel war natürlich nicht zu erwarten. Nüchtern betrachtet hatte auch Schonnebeck die Chance mit 4:3 in Führung zu gehen, da hatten wir dann das notwendige Glück. Heute können wir ein bisschen feiern."

Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies sprach nach der Partie von einem verdienten Sieger: "Die bessere Mannschaft hat gewonnen, auch wenn es am Ende ein Tor zu hoch war. Ratingen hat einen entfesselten Fußball gespielt. Wir sind gut in die Partie zurückgekommen, haben dann aber leider für 30 Minuten das Fußball spielen eingestellt.Wir machen aus dem Nichts das 3:3 und kassieren dann einen Elfmeter, den es einfach nicht geben darf. Das aktive Verteidigen gegen den Ball hat heute komplett gefehlt. Das fünfte und sechste Gegentor ist dann geschenkt weil wir hinten auf machen mussten."