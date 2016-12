Kurz vor der Winterpause geht es in der Fußball-Regionalliga West noch einmal heiß her.

Im Nachholspiel treffen am heutigen Samstag die U23-Mannschaften von Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 aufeinander. Anstoß zum kleinen Revierderby, das im Stadion Rote Erde ausgetragen wird, ist um 14.30 Uhr - genau eine Stunde, bevor die Schalker Bundesliga-Mannschaft in der Veltins-Arena den SC Freiburg empfängt.

„Schade“, findet das Jürgen Luginger, Cheftrainer der Schalker U23: „Verstehen kann ich das nicht.“ Gerade, weil ein Derby, wenn es auch nur das Duell der beiden Reserve-Mannschaften ist, von den Fans lebt. „Wir spielen leider fast immer zeitgleich mit der Bundesliga-Mannschaft. Da muss sich etwas ändern“, sagt Jürgen Luginger, dem es natürlich lieber wäre, wenn auch einige Anhänger der Königsblauen den Weg ins Stadion Rote Erde finden würden. Auch Borussia Dortmund kennt diese Probleme. Allerdings: Die Bundesliga-Mannschaft der Schwarz-Gelben spielte bereits am Freitagabend. Für Fans der Borussia ist es also kein Problem, sich sowohl das Spiel der ersten Mannschaft anzugucken, als auch die U23 zu unterstützen.

Dementsprechend rechnet Jürgen Luginger auch mit vielen Zuschauern „und einer tollen Kulisse.“ Für einige seiner jungen Spieler sei eine solche Kulisse etwas Neues. Die Vorfreude auf das Derby ist den Schalker U23-Kickern anzumerken. Und auch beim Trainer kribbelt es: „Derbys sind immer etwas besonderes, ich freue auf das Spiel“, sagt Jürgen Luginger. So groß die Vorfreude bei allen Beteiligten aber auch ist: Das Derby wird eines der schwierigsten Spiele der ganzen Saison. Denn während sich der Vorsprung der Schalker U23 auf die Abstiegsplätze momentan immer weiter verringert, steht Dortmund in Lauerstellung auf die Tabellenspitze auf Platz drei. „Dortmund ist natürlich der Favorit. Sie haben defensiv wie offensiv enorme Qualität, werden auch bis zum Ende der Saison oben mitspielen“, sagt Luginger.

Aber der Schalker Cheftrainer betont auch: „In einem Derby ist alles möglich.“ Und der 49-Jährige weiß, wovon er spricht: Von 1988 bis 1994 bestritt er über 200 Pflichtspiele für den S04, „in Derbys habe ich also schon viel erlebt“, erzählt Jürgen Luginger.

Diese Erfahrung will er an seine Spieler weitergeben, damit das Derby positiver endet als die Begegnung mit den Sportfreunden Siegen in der vergangenen Woche. Bei der 0:1-Niederlage war vor allem die Chancenverwertung das Manko der Königsblauen. „Dass wir Probleme mit dem Toreschießen haben, sieht man ja auch in der Tabelle“, sagt Luginger, sein Team stellt den zweitschlechtesten Angriff. Die beste Abwehr hat übrigens die U23 des BVB. „Irgendwann wird der Bann brechen, das wird hoffentlich gegen Dortmund der Fall sein“, sagt Jürgen Luginger, der unter der Woche vermehrt Torabschlüsse in sein Training einbaute - „um das Selbstvertrauen der Spieler zu stärken.“ Wichtig sei allerdings auch, defensiv gut zu stehen, um dann schnell umzuschalten. Dann ist ein Derbysieg möglich, der im Übrigen auch die Hinrunde „besser aussehen lassen würde.“

Verzichten muss Luginger dabei neben den Langzeitverletzten wohl auch auf Jan Fiesser und Joshua Bitter, hinter deren Einsatz ein Fragezeichen steht. Doch auch ohne die beiden und wohl auch ohne die Unterstützung der Schalker Fans will Schalke den kleinen Derbysieg.