Selbst wenn die Essener dieses Spiel gewinnen sollten, am letzten Spieltag der Hinrunde werden sie den Tabellenkeller nicht mehr verlassen.

„Wir wollen aber wenigstens alle anderen Klubs da unten mit in den Abstiegskampf ziehen“, sagt Trainer Björn Matzel. Es geht unglaublich eng zu in der Liga, nur sieben Punkte trennen den Tabellenletzten von Platz zwölf. Natürlich hofft Matzel aber auch auf einen Sieg, um die Lage etwas zu beruhigen. Mit einem Dreier könnte sein Team „mit viel Selbstbewusstsein in die Winterpause gehen“. Doch dafür müsse das Team alles geben, meint Matzel. Er fordert von seinen Spielern, die Grundtugenden nicht zu vernachlässigen: „Wir müssen Teamgeist und Laufbereitschaft zeigen und aggressiv auftreten.“ Matzel jedenfalls hat ein gutes Gefühl: „Die Jungs sind heiß und wollen das 1:5 aus dem Hinspiel wiedergutmachen.“ TuS West kann auf seinen kompletten Kader setzen. Alle 16 Spieler sind an Bord.