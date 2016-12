Schwarz-Weiß Essen hat im Traditionsduell beim Tabellenzweiten KFC Uerdingen eigentlich nichts zu verlieren.

Doch im Kampf um den Klassenerhalt ist die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld unter Zugzwang. „Mit Sicherheit ist das Spiel am Samstag in Uerdingen mit die schwerste Auswärtspartie in dieser Saison. Es ist das letzte Spiel in diesem Jahr, und vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen“, hofft Apfeld. Schon ein Unentschieden wäre allerdings ein Erfolg.

Der KFC hat momentan einen Lauf. Zuletzt gab es vier Siege in Serie. „Wir müssen in der Defensive kompakt stehen“, sagt der ETB-Trainer und ergänzt: „In der Offensive werden wir versuchen Nadelstiche, zu setzen.“ Nicht mithelfen können die Verletzten, Kapitän Sebastian Michalsky, Anil Kisin und Fabio La Monica. Dennoch ist Apfeld mutig: „Wir werden uns mit allen Mitteln Uerdingen entgegenstemmen und versuchen, sie zu ärgern.“ Und nebenbei: Mit einem Sieg würde der ETB nicht nur sich selbst einen Gefallen tun, sondern auch dem ehemaligen Klub von Apfeld, dem Spitzenreiter SpVg. Schonnebeck.