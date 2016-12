Duisburger-SV-1900-Trainer Ralf Kessen betont es vorweg: „Das ist eine Herkulesaufgabe.“

Im letzten Spiel des Jahres trifft der Fußball-Landesligist Duisburger SV 1900 am heutigen Samstag (16 Uhr, Düsseldorfer Straße) auf Spitzenreiter SV Straelen. Vor allem die drei Offensivkräfte der Blumenstädter sind bemerkenswert: Randy Grens ist mit 19 Toren der beste Torjäger der Landesliga-Gruppe 2. Insgesamt kommt das Trio mit Thorsten Lippold (12) und David Kalokoh (9) auf satte 40 Tore. Mit insgesamt 52 Treffern ist Straelen die mit Abstand torgefährlichste Mannschaft der Liga.

Das Hinspiel ging für den DSV zwar mit 1:3 verloren, „aber das dritte Tor haben wir erst kurz vor Ende kassiert“, sieht Kessen seine Mannschaft nicht chancenlos, wenn sie in der Defensive sicher steht. „Unser Derbysieg in doppelter Unterzahl in Buchholz war ein Wendepunkt. Da hat es bei den Jungs klick gemacht“, sagt Kessen. „Wir stehen seither viel geordneter und spielen nicht mehr Hauruck-Fußball.“ Neben Kevin Kessen und Mo Sadiklar, die hoffen, zur Restrunde wieder dabei zu sein, fällt auch Christian Tönnißen aus. Bei Kessens Personal- und Systemwahl geht es darum, „dass wir dagegenhalten, denn Straelen ist körperlich sehr präsent.“ Nach dem Spiel geht es für die Wanheimerorter mit der Weihnachtsfeier weiter, ehe die Spieler in die wohl verdiente Winterpause entschwinden.